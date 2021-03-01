أبو صلاح شلبي: هناك رغبة حقيقية لـ«النواب» في الحضور لسرت لإعطاء الثقة لحكومة «الدبيبة»

قال عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي، إن “هناك رغبة حقيقية لأعضاء مجلس النواب في الحضور إلى سرت، لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية”، لافتًا إلى أنه يتوقع “تجاوز عدد النواب الذين سيحضرون الجلسة 100 نائب”.

وأضاف «شلبي» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، أن “تلك الرغبة من النواب تعتمد بشكل كبير على وجود حكومة كفاءات تشمل تمثيل عادل لكافة شرائح المجتمع”.

وطالب النواب الذين سيحضرون الجلسة بـ “مراعاة المصلحة الوطنية والبعد عن المصالح الضيقة، ووضع أمام أعينهم الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة التي تمر بها البلاد”، مؤكدًا أن “الخطوة الأهم هي توحيد البلاد تحت سلطة واحدة”.

تجدر الإشارة إلى أنه تعقد بمدينة سرت الاثنين 8 مارس الجاري، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأعلنتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “مدينة آمنة” وجاهزة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.