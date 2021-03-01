أمن طبرق تنظم التجمع السنوي بحضور 2000 من منتسبيها

طبرق 01 مارس 2021 (وال)- نظمت مديرية أمن طبرق، التجمع السنوي لمنتسبيها البالغ عددهم أكثر من 2000 جندي وضابط ومساعد ضابط.

هذا وشارك في التجمع الذي أقيم يوم أمس، بملعب نادي الصقور ببلدية طبرق، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي، والنجدة، والمرور والعلاقات، وديوان المديرية، وأشرف على هذا التجمع قسم العلاقات العامة بالمديرية.

وقد حضر التجمع؛ آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية، وعميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، ومدير الأمن العميد خالد البسطة، ومدير الإدارة العامة للتفتيش، ومعاون مدير الإدارة العامة للمتابعة والتفتيش.

وتخلل التجمع؛ إلقاء العديد الكلمات، واختيار (15) رجل أمن كأحسن قيافة، وتم خلال التجمع تكريم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، إلى جانب عدد من الجهات بتقديم الدروع وشهادات التقدير. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

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