«المريمي»: تم اختيار سرت تحديدا لأنها تتوسط البلاد وتحتضن لجنة الـ (5+5) 

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إنه “تم اختيار مدينة سرت تحديدا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة؛ لأنها تتوسط البلاد وتحتضن لجنة الـ (5+5) الأمنية العسكرية”.

أضاف “المريمي” في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، أن مدينة سرت “لا تشكل أي خطر على أي عضو في مجلس النواب”.

وأكد على “أهمية جلسة سرت الخاصة بمنح الثقة للحكومة فور تقديم تشكيلها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها والتخفيف من معاناة الليبيين”.

تجدر الإشارة إلى أنه تعقد بمدينة سرت الاثنين 8 مارس الجاري، جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأعلنتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “مدينة آمنة” وجاهزة، لإعطاء حكومة عبدالحميد الدبيبة الضوء الأخضر لممارسة مهامها.