آمر منطقة طبرق العسكرية يعقد اجتماعًا أمنيًا لبحث تعزيز الأمن بالحدود الإدارية

طبرق 02 مارس 2021 (وال)- عقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء الناجي بوعلوية الإثنين، اجتماعًا ضم كافة الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة، من أجل بحث وتعزيز الأمن بالحدود الإدارية بمنطقة طبرق العسكرية.

وبحسب شعبة الإعلام بالمنطقة العسكرية؛ فإن الاجتماع تركز على سير عمل عمل الوحدات، والوقوف على أهم العراقيل التي تواجه عمل الوحدات، وكيفية ضبط الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والرفع من كفاءات منتسبي الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية، والتنسيق فيما بينها للقضاء على كافة الظواهر الهدامة والسلبية بالمنطقة. (وال- طبرق) م ن/ ر ت

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