مدير مطار سبها: نسير 5 رحلات أسبوعيا.. وننتظر الوقود لمباشرة الرحلات الدولية

قال محمد اوحيدة مدير عام مطار سبها الدولي، إن سير عمل المطار يعد جيدًا جدًا، لافتًا إلى أنهم يستقبلون رحلات من طرابلس وبنغازي ورحلات لشركات نفط.

وأضاف اوحيدة، في تصريحات إعلامية، أن المطار يُسير أسبوعيًا 5 رحلات، ويحمل قدرة استيعابية للمسافرين بحوالي 720 مسافرًا، على حد تعبيره.

وذكر مدير عام مطار سبها الدولي، أنهم ينتظرون وصول وقود الطيران لمباشرة الرحلات الدولية رسميًا.

ولفت أوحيدة، أن الأمور التشغيلية والفنية والأمنية بالمطار جيدة، ولديهم صالة مغادرة محلية وأخرى دولية وصالتا استقبال وصالة مغادرة دولية، وصالة عامة و6 كاونترات حجز للمسافرين ومكتب للجوازات والجمارك.