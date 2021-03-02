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شكشك يمنح “الكهرباء” أسبوع لتقديم خطة الإنتاج في الصيف

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس يوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس أدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، رفقة مدراء بعض الإدارات، خطط الشركة لوضع حلول للشبكة العامة قبل الذروة الصيفية لتفادي انقطاع الكهرباء والبد بطرح الأحمال.

ومنح شكشك مسؤولي الكهرباء مهلة تنتهي الاثنين المقبل شرط تجهيز خطة لأعمال صيانة محطات توليد من شأنها إنتاج 1000ميغا وات مجدولة كلا حسب الشركة المنفذة والتكلفة المالية واسم المشروع  على أن يتم اعتمادها وتنفيذها فورا من قبل وزارة المالية وبمتابعة من قبل مسؤولي الإدارة العامة لمتابعة قطاع الطاقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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