مؤسسة النفط تبحث مشاريع التنمية في المناطق المجاورة للحقول

وقّع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية مع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق المهدي الأمين.

وجاء في المذكرة التي كشفت عنها المؤسسة، تفاصيل تهدف لتقديم الدعم لبعض المشروعات المتوسطة والصغرى بغية تحقيق تنمية مكانية من شأنها دعم السكان ماسينتج عليه خلق فرص عمل للباحثين المسجلين لدى وزارة العمل.

وشدد الطرفان، على أهمية التعاون فيما بينهما لتعزيز الاقتصاد.

وأشاد وزير العمل والتأهيل، بدور رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في جعل القطاع النفطي مستقل حسب وصفه مهنئا اياه بحصوله على وسام “بطل مكافحة الفساد” الممنوحة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

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