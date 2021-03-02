غرق نحو 20 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أدى سقوط قارب محمل بالمهاجرين، على السواحل الليبية، غرق قرابة 20 مهاجرا واعتبارهم في عداد المفقودين، بحسب ما نقله موقع “مهاجر نيوز”.

وفي وقت سابق، أنقذ خفر السواحل الليبي قرابة 100 آخرين وأعادهم إلى طرابلس.

وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية في جنيف صفاء مسيحلي لوكالة فرانس برس، “المأساة الإضافية أنه في معظم الحالات، هناك مجهود قليل للغاية لانتشال جثث الغرقى”.

وأضافت مسيحلي، “مشهد وصول الجثث لاحقا إلى السواحل بات مألوفا جدا”.

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