الجنوب يسجل 73 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 73 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في بلديات الجنوب أمس الإثنين، و47 حالة شفاء، إضافة إلى وفاة مصابين اثنين.

وتسلم المختبر المرجعي التابع للمركز 154 عينة، ظهرت سلبية 81 عينات منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات بواقع 43 حالة في سبها، و13 حالة في سمنو، و8 حالات في الشاطئ و4 حالات في أم الأرانب، وحالتين في مرزق، وحالة في كل من تمنهنت ووادي عتبة وأوباري، بينما سجلت حالتا الوفاة في سبها.

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