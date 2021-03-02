«الجدال»: غير المستفيدين من قائمة الحكومة الجديدة لن يحضروا جلسة منح الثقة بسرت

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أن الإعلان عن عقد مجلس النواب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مدينة سرت، تمت بناء على تعليمات لا يعرف من أصدرها.

وقال الجدال، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أخيرا الجلسة ستعقد في مدينة سرت بناء على تعليمات صدرت لا نعرف من أصدرها ولكنها صدرت لعقد جلسة بالأمر تماهيا مع طلب عقيلة بالرغم من رفض الرافضين”.

وأضاف “سرت عاصمة الوسط، المدينة التي تأذت كثيرة بحجج مختلفة، المدينة التي يدفع الإنجليز وفقا لدراساتهم وبحوثهم الجغرافية في أن تكون عاصمة الدولة الغنية «القارة» منذ وقت طويل، سرت شهدت تطور سريع خلال تسعينات خلال القرن الماضي وأول هذا القرن، فيما يخص المباني الإدارية وبنيتها التحتية، والدبيبة يعرفها جيدا لأن جهازه قام بالأشراف على ذلك”.

وتابع “لكن من سيحضر الجلسة سيبقى في حكم الغيب ولكني أجزم بعدم حضور غير المستفيدين من قائمة الحكومة، مع ذلك لازلت أعتقد أن الحكومة ستواجه الرفض للنظر في إعادة التشكيل بتخفيض العدد للتغطية على فضيحة شراء الذمم، أو لإرضاء إقليم مقابل إغضاب آخر”.

واستطرد “يفترض على مجلس النواب ألا يمنح الحكومة الثقة في حالة ثبوت تولي أعضاء من مجلس النواب أو الدولة مناصب وزارية باعتبار ذلك مخالف للوائح الداخلية”.

واستكمل “عقلية بعض النواب ونظرتهم القصيرة ونياتهم المبيتة وبعض أفكارهم الدخيلة والخبيثة على المجتمع ستجعل من مهرجان سرت فيلم سينمائي حزين وطويل يموت في نهايته الأمل والبطل، ندعو الله أن يبعد عن هذا المهرجان نواب الأمة من المخبولين والمعتوهين والمجبولين على الكراسي والمتنطعين والموعودين بجهنم وبئس المصير”.