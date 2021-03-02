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«الروياتي»: حادث باشاغا إذا لم يكن «اغتيال» فهو «تحرش مقصود» 

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق أحمد الروياتي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بـوصفه «محلل سياسي»، على حكم محكمة شمال طرابلس حول حادث «باشاغا»، معتبرًا أن الواقعة حتى لو لم تكن حادث اغتيال فهي “تحرش مقصود بموكب باشاغا”، على حد وصفه.

وقال «الروياتي»،-أحد أبرز المدافعين عن «باشاغا»- في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، “وكما قلنا فى الاعلام فى حينه حتى وان لم تكن محاولة اغتيال فهذا الأمر يحتاج لتحقيق، إلا أنه تحرش مقصود بموكب الوزير مع سبق الإصرار عليه، استدعى رد الفعل الذي مارسه حرس الوزير”. وفقًا لقوله.

وتابع؛ “ورد الفعل لن يكون بهذا الشكل ما لم يعتقد من في الموكب أو الوزير أنها محاولة اغتيال”، مردفًا “فلا تتعذروا بأن الوزير  قال أو أكد أنها محاولة اغتيال، فأي شخص فى نفس مركزه وموقفه سيعتقد هذا”، بحسب كلامه.

وعلق «الروياتي»، على بعض الجمل التي وردت في نص التحقيقات حول الحادث، قائلًا؛ “بعيدا عن المكابرة أو الانحياز ، ولتعرفوا من المخطئ أو المصيب حتى فى ظروف الواقعة وأحداثها اللحظية، انتبهو لهذه الجُمل من التقرير «تم عرقلة سير موكب.. الخ»  و «تطور إلى مسلك مريب.. الخ» و «تقوده الزامية دفع أي خطر .. الخ» وأيضا اعتراف المتهم أحمد سالم علي “، بحسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات نيابة شمال طرابلس الابتدائية، خلصت إلى أن الحادث الذي تعرض له موكب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لم يكن بغية اغتياله بحسب الأدلة الكثيرة المتوافرة.

ذكرت مذكرة رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية، إلى أن قتيل حادث الموكب المدعو رضوان الهنقاري مات باصطدام لا أعيرة نارية بحسب تشريح الطبيب الشرعي للجثمان، مشيراً إلى أنه أمر بحبس أحد حراس فتحي باشاغا، وأحد مرافقي الهنقاري.

وقال رئيس نيابة شمال طرابلس، إن أحد حراس فتحي باشاغا بادر بصدم سيارة المتوفي، فأدت الصدمة إلى وفاته، وأن أخر من حراس وزير داخلية باشاغا حرض على إطلاق الرصاص الكثيف تجاه السيارة.

مذكرة رئيس النيابة بمثابة تكذيب لرواية داخلية فتحي باشاغا وتصريحات الأخير لرويترز حول أن هناك محاولة لاغتياله منذ فترة، وأنها محاولة محكمة منذ فترة، وتم تنفيذها في وقت لاحق.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كل من لديه هوايه بمشاهدة أفلام الخياليه البعيده عن الواقع تستهويه سماع ومتابعة رواية الكذاب عن محاولة أغتياله ويزيد عليها كذبا من عنده فالمحكمه أقرت ان حادث سير وقع بين سياره من رتل الارهابي باشاآغا وسيارة ارهابي آخر تابع لدعم اللا أستقرار فالليبيين في الغرب الليبيين بدل ما يهبوا هبة رجل واحد ويخرجوا تركيا من ليبيا بقوة السلاح الذي لديهم الا ان سلاحهم صار يوجه لبعضهم البعض والتركي ومرتزقته يتفرجوا علي سخف مسرحيات باشاآغا فهو لا في السياسه فالح ولا في الأمن فالح ولا في التمثيل فالح بالمختصر هو خرده بشريه حاولت جاهده الآله الاعلاميه تجميل صورته وتلميعها ولكن هيهات هيهات فالردئ ردئ كلما جلوته زاد صدأه

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  • ياسيد / روياتي ….انت معروف من المدافعين عن السيد باشااغا والمؤيدين له ..ولكن يفترض بك ان تكون منصفا في مثل هذا الامر والا فأن دم الهنقاري سيكون في رقبتك ويخاصمك امام الله يوم البعث انت وقاتله …..الموضوع حسب تقرير النيابة مجرد حادث سير …ولان افراد الحرس هم من الشباب الطائش مع احترامي لبعضهم قاموا بصدم سيارة المرحوم الهنقاري نكاية واستفزازا…وذلك لعدم خبرة هؤلاء الشباب والذين هم اصلا غير مدربين ويعتقدون ان الحراسة هي قيادة السيارات بسرعة جنونية وكأنهم في سباق الفورمولا…الموضوع كله حسب ماظهر مجرد حادث مروري تم استثماره لاغراض سياسية للاسف…لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…………رحم الله هذا الشاب /الهنقاري والهم اهله الصبر والسلوان…..

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