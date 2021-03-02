سيالة يتسلم أوراق اعتماد منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية

تسلم وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة نسخة من أوراق اعتماد منسقة الشؤون الإنسانية لدي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت جانيون.

وبحث الطرفان، في اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، أمس الإثنين، الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، و دعم حكومة الوفاق في مواجهة هذا الوباء من قبل المجتمع الدولي، حسب بيان إدارة التواصل الخارجي بالوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وأعرب سيالة عن تقديره لجهود البعثة الأممية في المجال الإنساني، وحرصها على التواصل مع البلديات والتنسيق مع الوزارات المختصة، مشيدا بجهود البعثة الأممية في دعم الحكومة في الملفات ذات الطابع الإنساني وأزمة النزوح، خصوصا الناتجة عن حرب العاصمة، كما أكد دعم جهود جانيون بما يساهم في نجاح مهمتها.

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