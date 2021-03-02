طقس متقلب على هذه المناطق الليبية.. خلال الأيام القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا مفصلاً عن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام، ذكر المركز أنه ستكون هناك رياح نشطة نسبيًا، بداية من مساء اليوم، على مناطق غرب ليبيا، وستسبّب إثارة الأتربة والغبار.

· رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من الغد على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط اعتبارًا من مساء اليوم، خاصةً على المناطق الساحلية تصل سرعتها، أحيانًا، إلى 50 كيلومترًا/ساعة وتسبّب إثارة الأتربة والغبار.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “18- 22” مْ.

· الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر، مساء اليوم، على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

•الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحوّل مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصةً على الساحل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “17-22” مْ ولا تتجاوز “14” مْ على الجبل الأخضر وتسجّل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

· الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

•الطقس: مشمس وتتكاثر السحب، يوم غدٍ، على غدامس والحمادة.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مُثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “22- 28” مْ.

· الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “22- 24” مْ وتسجّل انخفاضًا بسيطًا يوم الخميس.

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