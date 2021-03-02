إقبال كبير على منظومة التسجيل للحصول على لقاح كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال، عضو العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا، علي المقدمي، الثلاثاء، إن هناك أقبالًا كبيرًا وتزاحمًا على منظومة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من مختلف المدن الليبية.

يأتي ذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد المقدمي، لأخبار ليبيا 24، أنه لن تكون هناك أي وساطة أو محسوبية في الحصول على اللقاح، وكل شيء سيكون عن طريق المنظومة.

ولفت إلى أن أولولية التسجيل لا تعني الأولوية في الحصول على اللقاح، والمنظومة سترد على المسجلين لتوضيح الموعد وفق آلية مجهزة.

وأضاف المقدمي، أن الأولوية ستكون للعاملين بمراكز العزل والقائمين على توفير الخدمة للمصابين باعتبارهم خط الدفاع الأول، ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتقليل من نسبة الوفيات بينهم.

وأشار المقدمي، إلى أن الطُعوم ستكون من شركات مختلفة، لافتًا إلى أن محاولة الحصول على اللقاح من شركة واحدة لم تنجح، مما اضطرهم للتواصل مع عدة شركات معتمدة عالميًا.

وقال، “سيكون هناك تنوع في الجرعات بعض الشركات تعطي اللقاح جرعة واحدة وأخرى جرعتين”، مؤكدًا أن هذا غير مخيف وكل الشركات التي تواصلت معها ليبيا رائدة في مجالها وليس هناك دواعٍ للخوف.

ونوه المقدمي، إلى ضرورة ذكر الأمراض أو المضاعفات التي يواجهها المواطن أثناء عملية التسجيل من خلال رابط المنظومة، حتى تعطى الجرعة التي تناسب الحالة وفقاً لوضعة الصحي.