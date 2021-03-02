مؤسسة النفط ووزارتي العمل والاقتصاد يوقعون مذكرة تفاهم

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط ووزارتي العمل والاقتصاد مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية والمتعلقة بالمشاريع الصغرى والمتوسطة.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن توقيع مذكرة التفاهم بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس جرى بحضور رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة رجب خليل، والوفد المرافق لهما، وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، أبو القاسم شنقير، وجادالله العوكلي، والمدراء العموم بالإدارات القانونية وتنمية الموارد البشرية السادة، د.خلف الله إبراهيم، ومحمد أبو لعج، ومدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم، وفخرالدين الشارف مدير إدارة التدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال صنع الله إن مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية والمتعلقة بالمشاريع الصغرى والمتوسطة لدعم الشباب بتلك المناطق وتأهيلهم، مبينا أن الاتفاقية تمثل تشابك بين المؤسسات الوطنية الليبية لتحقيق هدف سامي، ألا وهو توطين الأعمال بالمناطق المجاورة للعمليات النفطية، والمساعدة على استقرار سكان تلك المناطق وتنميتها والمساهمة في ازدهارها.

وأشار صنع الله إلى أن المذكرة ستغطي المشاريع الصغرى والمتوسطة، والتي ستساهم في توفير فرص عمل شريفة للمواطنين.