البحرية الليبية تنقذ 257 مهاجرًا من الغرق قبالة سواحل طرابلس

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تمكنت القوات البحرية الليبية بحكومة الوفاق في غرب البلاد من إنقاذ 257 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال ثلاث عمليات منفصلة قبالة شواطئ الليبية.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية بحكومة الوفاق، العميد مسعود عبدالصمد، لأخبار ليبيا 24، الثلاثاء، إن عناصر حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا من إنقاذ 95 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن زوارق مطاطية في طريقهم نحو الشواطئ الأوربية.

وأفاد أنه تم الانتقال بهم بواسطة زورق فزان وإنزالهم في نقطة قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم لجهاز الهجرة غير الشرعية تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

وأوضح عبدالصمد، أن عملية الانقاذ الثانية كانت قبالة شواطئ طرابلس، حيث تمكن عناصر حرس السواحل وأمن الموانئ من انقاذ 86 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، لافتًا إلى تحرك زورق أوباري لإنقاذهم بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة للعملية.

وقال، “جرى إنزالهم إلى نقطة قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمهيداً لترحيلهم، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.”

وأضاف عبدالصمد، أن العملية الثالثة تمت فيها إنقاذ 76 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، حيث تلقى عناصر حرس السواحل وأمن الموانئ بلاغًا عن وجود مركب متهالك على متنه المهاجرين.

وقال، “تحرك زورق فزان إلى عين المكان وتم الانتقال بهم إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم”.

وأشار عبدالصمد، إلى أنه جرى إسعاف 6 مهاجرين غير شرعيين وتقديم الخدمات الصحية لهم ومن ثم تم نقلهم إلى مستشفى شارع الزاوية لتردي حالتهم الصحية.