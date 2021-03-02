شركة الكهرباء: سرقة أسلاك بدائرتي توزيع الجفارة والمرقب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء سرقة أسلاك كهربائية بدائرتي توزيع الجفارة والمرقب.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر على خط التريكات من 30 النجيلة مما تسبب في فقد التغذية على نحو 3 محطات أرضية ومحطة جاهزة و10 محولات هوائية بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1050 متر من تفريعة علي الذويبي علي خط ماجر (1) من محطة فرعية 220 بدائرة توزيع وسط زليتن التابعة لإدارة توزيع المرقب