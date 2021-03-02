تحت عنوان “نعود بحذر”.. مركز مكافحة الأمراض يطلق حملة للعودة إلى الدراسة

ليبيا- أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحملة الوطنية للعودة الدراسية تحت شعار “نعود بمسؤولية.. نعود بحذر”.

ووفقًا لبيان صحفي تابعته صحيفة المرصد تم نشر تفاصيل الحملة على الصفحة الرسمية للمركز في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بضمنها شروط فتح المدارس والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال الدراسة، وكيفية التصرف عند ظهور حالات إصابة أو وجود حالات اشتباه أو مخالطة.

وبحسب البيان، فقد تضمنت التفاصيل إجراءات إغلاق وفتح المؤسسة التعليمية، ودور التوعية والتثقيف الصحي في وضع حد لانتشار وباء كورونا بين الطلبة، واستكمال الدراسة بأمان ومن دون أي مشاكل صحية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية