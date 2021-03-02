إنمائي الأمم المتحدة يسلم بلدية بنغازي ثلاث سيارات إسعاف

ليبيا- أكدت بلدية بنغازي تسلمها ثلاث سيارات إسعاف من فرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلدية، في إطار مساع أممية لدعم العيادات والمراكز الصحية.

بيان صحفي صادر عن البلدية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن عملية تسليم السيارات تمت على هامش لقاء جمع رئيس المجلس التسييري الصقر عمران بوجواري، والممثل المقيم لبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو والوفد المرافق له.

وأوضح البيان أن اللقاء ركز على سبل تطوير التعاون الثنائي، ودعم إجراءات تنفيذ مشاريع البرنامج في بلدية بنغازي، مؤكدًا تسليم سيارتين إلى إدارة الخدمات الصحية، والثالثة لإدارة إعادة تأهيل المعاقين بنغازي، لتمكين الإدارتين من أداء دورهما بشكل فاعل.

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