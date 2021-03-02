طعن وافد مصري أثناء عملية سطو في بنغازي

أخبار ليبيا24

تعرض وافد مصري لطعنات متفرقة في جسده أثناء عملية في سطو مسلح داخل محل إقامته في حي طابلينو ببنغازي، حيث باشرت الأجهزة الأمنية على الفور في التحقيقات لمعرفة الجناة والقبض عليهم.

وعلمت وكالة أخبار ليبيا24 من مصادر طبية تعرض مصري يدعى “حماد عزمي يحي” للطعن في عملية سطو مسلح داخل محل إقامته بمنطقة طابلينو في بنغازي.

وقالت المصادر، إن المجني عليه (32 عامًا) أصيب بطعنات بواسطة “سلاح أبيض” في أنحاء متفرقة من الجسم.

ولفتت إلى أن، بحسب أقواله، فقد تعرض للطعن أثناء قيام مجموعة مسلحة حاولت سرقته، لافتة إلى أنه يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة لمعرفة تفاصيل أكثر عن المجموعة المسلحة، التي هاجمت محل سكنه، لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.