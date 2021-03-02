مكافحة الأمراض: 840 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 840 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا منها 627 حالة جديدة و213 مخالطة من إجمالي 4241عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك فإن نسبة الإصابات تبلغ (19.8%) من إجمالي العينات التي جرى فحصها.

وأكد المركز شفاء ( 963 ) منها 804 حالة في العاصمة طرابلس فيما توفيت 6 حالات موزعة على مختلف المدن.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 134967حالة منها الحالات النشطة: 10672 والمتعافين : 122079 والٍوفيات : 2216 حالة.