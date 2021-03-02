سرقة أسلاك كهرباء بطول 2000 متر في الجفارة وزليتن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالي بطول 2000 متر في الجفارة وزليتن.

وقالت الشركة إن أسلاك بطول 1000 متر سرقت من خط التريكات، في النقطة من «30 النجيلة»؛ مما تسبب في فقد التغذية على نحو 3 محطات أرضية ومحطة جاهزة و10 محولات هوائية بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما سطا مجهولون على أسلاك ضغط عالي بطول 1050 متر من تفريعة علي الذويبي، علي خط «ماجر 1»، من محطة فرعية 220 بدائرة توزيع وسط زليتن التابعة لإدارة توزيع المرقب.

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