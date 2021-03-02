شركة الكهرباء: سرقة 2050 متر أسلاك ضغط عالي في الجفارة وزليتن

أعلنت شركة الكهرباء «طرابلس»، اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادثة سرقة جديدة لأسلاك الضغط العالي، على خطي التركيات وعلي الذويبي.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها: “تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر على خط التريكات من 30 النجيلة مما تسبب في فقد التغذية على نحو 3 محطات أرضية ومحطة جاهزة و10 محولات هوائية بدائرة توزيع النجيلة التابعة لإدارة توزيع الجفارة”.

وأضافت “كذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1050 متر من تفريعة علي الذويبي علي خط ماجر (1) من محطة فرعية 220 بدائرة توزيع وسط زليتن التابعة لإدارة توزيع المرقب”.

ولا تعد تلك السرقة هي الأولى من نوعها، حيث تكررت من قبل عدة مرات، فمطلع الشهر الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفض مسافة 1200 متر على خط الذويبات بإدارة توزيع المرقب “الخمس”، مما ترتب عليه فصل التغذية على العديد من المنازل.