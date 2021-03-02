شركة الكهرباء تُعلن عن جرائم سرقة تُهدّد قدرة الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة ألف متر على خط التريكات، من 30 النجيلة؛ مما تسبّب في فقد التغذية في نحو ثلاث محطات أرضية، ومحطة جاهزة، وعشرة محولات هوائية بدائرة توزيع النجيلة، التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأشارت الشركة إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1050 مترًا من تفريعة علي الذويبي، على خط ماجر “1” من محطة فرعية 220، بدائرة توزيع وسط زليتن، التابعة لإدارة توزيع المرقب.

وسبق أن حذرت الشركة العامة للكهرباء من استمرار جرائم السرقة، التي تستهدف مكوّنات الشبكة المتهالكة، وتُهدّد العديد من المناطق بالإظلام التام، وتُناشد الشركة الأجهزة الأمنية، ضرورة حماية مكوّناتها وردع الضالعين في هذه السرقات.

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