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مبروك الخطاب: كثير من النواب يرون أن «عقيلة» لا يريد تمرير الحكومة بل عرقلتها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر عضو مجلس النواب مبروك الخطاب، ما وصفه بتفرد رئاسة البرلمان  بالدعوة إلى الجلسات معتبرًا أنه يجب أن يكون ذلك بالتشاور مع الأعضاء.

وأضاف «الخطاب»، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة24»، أن “اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أن المقرّ الدائم للمجلس بنغازي، وإذا توفّر النصاب الكافي للنواب فبالإمكان نقل المقر إلى مدينة أخرى وهو ما حدث في طبرق”، مردفًا أنه “يجب أن لا تنفرد الرئاسة بالدعوة إلى الجلسات بل أن يكون ذلك بالتشاور مع أعضاء المجلس”

وتابع؛ “يجب أن لا يحصُر عقيلة النوابَ في زاوية إما سرت أو طبرق، وهذا الدور الذي أعطته له بعض الأطراف الدولية والمحلية باختزال البرلمان في شخصه”.

وأكمل أن “أغلب النواب متفقون على أن الهدف المهم حاليا هو عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وما سوى ذلك خاضع للنقاش والحوار”، ولفت إلى أنه “إذا أراد عقيلة تسجيل موقف وطني فلِمَ لا يتنازل ويختار طرابلس مقرا لعقد الجلسة وهي التي تحتضن حاليا نحو 130 نائبا يتشاورن حول الحكومة؟”.

وأكد «الخطاب»، أن “عقد الجلسة في سرت مستبعدٌ من عدد من النواب، وطبرق وغدامس وصبراتة وطرابلس ما تزال مطروحة على الطاولة”، مبينًا أن “ثمة أطراف خارجية وداخلية تتربّص وتدفع نحو عدم عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة”.

وأوضح أن “كثير من النواب يرون أن عقيلة لا يريد تمرير الحكومة بل عرقلتها، ولذا أرى أن عليهم إقامة الحجة عليه بالذهاب إلى حيث دعاهم”.

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عقيلة مبروك الخطاب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا يجب الحكم مسبقا علي نوايا اي شخص فأن لايعلم مافي القلوب الا الله…ولا أحد يشكك في وطنية واخلاص اي من النواب ومن بينهم السيد المستشار عقيلة صالح وحكمته و وطنيته رغم بعض الاخطاء التي تم أستغلالها كمبرر لتكوين مجلس نواب موازي في طرابلس ساهم في الانقسام والتشرذم نتيجة اخطاء والحق يقال من سيادة المستشار وهي بالتأكيد غير مقصودة ومنها : عدم تفعيل والعمل باللائحة الداخلية للمجلس منذ اول جلسة له ///اعتماد بعض التوصيات الاجتماعية والمجاملات للتكليف بالمهام واللجان ///ترك السيد المعروف بأسم/ابوعكوز يصول ويجول بدون رادع ويقوم بطرد واقفال مقر المجلس وكان المفروض الابلاغ عنه للشرطة والقبض عليه…قدر الله وماشاء فعل….ونحن ابناء اليوم…الاهم الآن هو اعتماد الحكومة لتباشر عملها لتنقذ مايمكن انقاذه من نتائج هذه النكبة السودا النودا ولاحقا يتم مناقشة تغيير رئاسة المجلس حسب اللائحة والقانون ولا أعتقد ان سيادة المستشار ونائبيه ضد هذا التوجه اذا كان هذا مطلبا جماعيا حاصل علي الاعداد المطلوبة ….وفق الله كل مخلص يريد انقاذ الوطن والمواطن من أزماته ومشاكله …اللهم آميييييييييييين…

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  • باخروف يامتخلف عقليا بعد ان حدد عقيلة صالح موعد ومكان عقد الجلسة لا بستطيع احد ان يلومه وهو حدد طبرق كمكان بديل وهو المقر الرئيسى للبرلمان وعداه العيب اما ياغبى طرابلس فلا يستطيع نائب طرابلس نفسه وهو التكالى دخواها اما من تجمعوا فى طرابلس كان لاطماع شخصية للحصول على مناصب فى الحكومة الجديدة واضح انك خروف غبى جدا جدا عندما تريد عقد جلسة للبرلمان فى العاصمة المحتلة من الاتراك بامتناك فكر اولا فى طرد المحتل والنفايات الارهابية وفك اسر عروس البحر المتوسط قبل التفكير فى عقد جلسة للبرلمان هناك ياحقير

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  • المستشار لا يملك العرقلة لانه عنده صوت واحد فقط مثله مثل بقية الاعضاء….اتقوا الله يااخي …كفانا تشرذم وانقسام من جراء هذه النكبة السودا النودا التي جعلتنا اقل مستوي من تشاد والصومال ….؟؟!!!أحترموا عقولنا يااخي….ماهكذا تدار الامور….هذا مستقبل الوطن ومستقبل اجيال…اذا فشل الاجماع عليها تحال للجنة الاخري ويحسم الامر….

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