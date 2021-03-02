طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها وغريان

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 489 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين، منها 358 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 87 حالة، ثم سبها وغريان بـ 43 حالة لكل منهما، و31 حالة في الزنتان، و25 حالة في الزاوية المركز، و22 حالة في بني وليد، و20 حالة في كل من قصر بن غشير وزليتن، و19 حالة في نالوت، و14 حالة في كل من البوانيس وجنزور، و13 حالة في طبرق، و12 حالة في الزاوية الغرب، و8 حالات في كل من يفرن وسواني بن آدم وترهونة والشاطئ والقره بوللي والمنشية الجميل، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، الثلاثاء.

واكتشفت 7 حالات في الخمس، و6 حالات في كل من العزيزية وأسبيعة والأصابعة، و5 حالات في كل من الكفرة وتازربو، و4 حالات في كل من أم الأرانب وقصر الأخيار، و3 حالات في كل من الزاوية الجنوب وزلطن والعجيلات، وحالتان في كل من وازن ومرزق والرياينة، وحالة واحدة في كل من الجميل والحرابة والجفارة والعامرية ووادي عتبة وأوباري وسوق الخميس أمسيحل وظاهر الجبل وباطن الجبل والقلعة والرحيبات والرجبان والشقيقة.

وتماثل للشفاء 963 مصابا، بينهم 804 حالات في طرابلس، و4 حالات في كل من القلعة والكفرة وغريان، و7 حالات في نالوت، و31 حالة في مصراتة، و15 حالة في قصر بن غشير، و25 حالة في الزاوية المركز، و47 حالة في سبها، و22 حالة في زليتن، في حين توفى 6 آخرون، بواقع حالتين في كل من قصر بن غشير ومصراتة وسبها.

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