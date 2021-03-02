تباين أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.47 دينار، في حين انخفض متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.38 دينار من 5.39 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 6.22 دينار من 6.23 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

كما تراجع الفرنك السويسري إلى 4.89 دينار من 4.92 دينار، بينما ارتفعت الليرة التركية إلى 0.61 من 0.60 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، فقد هبطت العملة التونسية إلى 1.63 دينار من 1.64، بينما لم يطرأ تغيير على سعري صرف الريال السعودي والدرهم الإماراتي الذين سجلا 1.19 دينار و1.21 دينار على الترتيب.

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