الاستعداد لتسليم رفات أربعة فلبينيين أعدمهم داعش في درنة

أخبار ليبيا24

قال مسؤول مكتب الاعلام بالهلال الاحمر الليبي فرع درنة سالم النعاس إن سيتم تسليم رفات أربعة مواطنين فلبيين إلى بلادهم بعد التعرف عليهم وانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح النعاس، لأخبار ليبيا 24 الثلاثاء، أن اجتماعًا مطولًا عقد بمقر الغرفة الأمنية درنة، ضم مسؤولين عسكريين وأمنيين، والسفير الفلبيني لدى ليبيا حول إمكانية نقل رفات المواطنين الفلبينيين الذين خطفوا من أحد الحقول النفطية وتم العثور عليهم في مقبرة جماعية بمنتصف عام 2015 بوادي بولم جنوب غرب درنة.

وأضاف النعاس، أنه سيتم البدء في الاجراءات القانونية اللازمة لتسليمهم خلال الأيام القادمة، من قبل الجهات المختصة، ونقل الرفات من مقبرة الظهر الحمر التي دفنوا فيها عن طريق فريق من حركة الكشافة والمرشدات في تلك الفترة.

وأشار إلى أن السفير الفليبيني قدم الشكر للهلال الأحمر الليبي، وقام بزيارة مقر الجمعية ومقبرة الظهر الحمر.

وكان الهلال الأحمر الليبي فرع درنة قد انتشل الكثير من الجثث بعد تلقيهم بلاغات على مقابر جماعية كثيرة بالأودية المحيطة بالمدينة، ومن ضمنها جثث الفلبينيين التي عثر عليها بوادي بولم الذي ينحدر حتى وادي الناقة جنوب المدينة.