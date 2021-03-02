السفير البريطاني يؤكد للمنفي دعم السلطة التنفيذية الجديدة

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي في جنيف د.محمد المنفي «دعم مخرجات حوار جنيف»، مشيرا إلى أن «المملكة المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي المنتخب والحكومة من أجل الوصول للإستحقاقات القادمة».

وتلقى المنفي الثلاثاء إتصالا هاتفيا من السفير البريطاني لدى ليبيا، وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب فإن الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة، من أجل تطوير التنسيق والتواصل بين البلدين.

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وفي الخامس من فبراير، كان السفير البريطاني لدى ليبيا أول المهنئين بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما التقى هوبتون مع رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة في السابع من فبراير، ووصف هوبتون في تصريح نشرته السفارة البريطانية لقاءه الأول مع دبيبة بأنه «لقاء أول جيد». وقال: «قمنا بتقديم تهنئتنا على مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف».

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