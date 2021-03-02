السفير البريطاني يؤكد دعم بلاده  على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي المنتخب

تلقى السيد رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي اليوم الثلاثاء إتصالا هاتفيا من السفير البريطاني لدى ليبيا السيد نيكولاس هوبتون.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب، في بيان، أن السفير البريطاني لدى ليبيا قدم التهنئة للسيد رئيس المجلس لإستلامه رئاسة المجلس الرئاسي.

وتابع البيان، أن “الإتصال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة من أجل تطوير التنسيق والتواصل بين البلدين”.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني على دعم مخرجات حوار جنيف، مشددًا على أن المملكة المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي المنتخب والحكومة من أجل الوصول للاستحقاقات القادمة.