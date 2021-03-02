«مكافحة الأمراض»: 840 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 963 شخصا ووفاة 6 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 01 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (342).

واستلم المركز عدد (4241) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (965) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1425) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (324) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (154) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (128) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (180) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (91) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (204) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (7) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (80) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (18) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (148) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3401) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (840) عينة موجبة لفيروس كورونا (627 جديدة + 213 مخالطة)، بينما وصلت نسبة حالات كورونا الموجبة إلى (19.8%).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 291 حالة جديدة

عدد 67 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 13 حالة جديدة

عدد 74 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 14 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 8 حالة جديدة

5.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 18 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 7 حالة جديدة

8.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

9.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

10.قصر بن غشير

عدد 20 حالة جديدة

11.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

12.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

13.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

14.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

15.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

16.بني وليد

عدد 22 حالة جديدة

17.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

18.سبها

عدد 37 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

19.الشاطئ

عدد 8 حالة جديدة

20.ام الأرانب

عدد 4 حالة جديدة

21.البوانيس

عدد 14 حالة جديدة

22.مرزق

عدد 2 حالة جديدة

23.وادي عتبه

عدد 1 حالة مخالطة

24.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

25.طبرق

عدد 13 حالة جديدة

26.الزنتان

عدد 31 حالة مخالطة

27.ترهونة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

28.زلطن

عدد 3 حالة جديدة

29.الكفرة

عدد 5 حالة جديدة

30.الزاوية المركز

عدد 17 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

31.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

32.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

33.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة مخالطة

34.السواني بن ادم

عدد 8 حالة جديدة

35.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة مخالطة

36.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

37.الأصابعة

عدد 6 حالة جديدة

38.نالوت

عدد 13 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

39.وازن

عدد 2 حالة جديدة

40.اسبيعة

عدد 6 حالة جديدة

41.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

42.يفرن

عدد 8 حالة جديدة

43.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

44.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

45.الشقيقة

عدد 1 حالة جديدة

46.غريان

عدد 34 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

47.العزيزية

عدد 6 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 963 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 804 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في غريان

3.عدد 7 حالات في نالوت

4.عدد 4 حالات في الكفرة

5.عدد 31 حالة في مصراته

6.عدد 15 حالة في قصر بن غشير

7.عدد 25 حالة في الزاوية المركز

8.عدد 47 حالة في سبها

9.عدد 4 حالات في القلعة

10.عدد 22 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 6 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في قصر بن غشير

2.عدد 2 حالة في مصراته

3.عدد 2 حالة في سبها

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 134967

2.الحالات النشطة : 10672

3.المتعافين : 122079

4.الٍوفيات : 2216