الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجزية رياح شمالية شرقية «برانى» الى شرقية نشطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وعلى ساحل الخليج، تصل سـرعته إلى 25 عقدة.

وأوضح المركز في نشرة الصيد البحري، الثلاثاء، أن الرياح تكون بحري غدا على درنة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

– الرياح شمالية شرقية «برانى إلى شرقي تتــراوح سـرعتـــه بــين (10 و20) عقدة ويصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 و2 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر 17 مْ.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية غدا على ساحل طبرق تتراوح سرعته بين 10 و20 عقدة ويصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل الخليج ويوم الغد على ساحل درنة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1و2.5 متر و يصل إلى 3 متر على ساحل درنة غدا.

– البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل درنة غدا.

– درجة حرارة سطح البحر 17 مْ.

-الرؤية جيدة الى متوسطة على ساحل الجبل الأخضر بسبب اضطراب البحر.

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