سلطان: على المنابر الدينية الليبية المساهمة في نبذ الفرقة والإرهاب وصولًا للانتخابات المرتقبة

ليبيا – رأى الباحث في الشأن الليبي إبراهيم سلطان أن الخطاب الديني سيكون حافزًا لليبيين تجاه المصالحة الشاملة، ورأب الصدع، ودعم العملية السياسية القائمة والسلطة الليبية الجديدة.

سلطان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، طالب بأن تسهم المنابر الدينية خصوصًا الخطب في الدعوة لنبذ الفرقة والإرهاب وإحقاق الحقوق، وصولًا للعملية الانتخابية في مطلع ديسمبر المقبل.

وأكد سلطان أن الخطابين الديني والسياسي يلعبان دورًا مهمًا في التحولات التي شهدتها ليبيا، سواء من الناحية العقدية أو السياسية، وهنا يجب التشبث بالناحية الإيجابية منه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية