بلدي سبها: إغلاق تام بأماكن التجمعات الكبيرة ووقف المناشط للحد من كورونا

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم بلدية سبها أسامة الوافي إن المدينة تشهد أغلاقًا تامًا لأماكن التجمعات الكبيرة وجزئي لباقي المؤسسات، بعد التوصيات التي أصدرتها لجنة إدارة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الوافي، لأخبار ليبيا 24 الثلاثاء، أنه تم إيقاف كافة المناشط الرياضية والثقافية والمناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، والمؤسسات لأسبوع واحد فقط لحين ترتيب الأمور لإعادة فتحها من جديد.

وأشار إلى أن المصارف تشهد عمل داخلي خصوصًا بعد وصول سيولة نقدية للمنطقة الجنوبية، وسيتم توزيعها على المواطنين عن طريق مندوبي المحلات.

وأضاف الوافي، أنهم أصدروا هذه القرارات للحد من انتقال العدوى وانتشار المرض، مطالباً المواطنين بإتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد أن هذه القرارات تخص مدينة سبها فقط، ولا علاقة لمدن ومناطق الجنوب بها.