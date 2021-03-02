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«الخطوط الأفريقية»: استئناف الرحلات بين بنغازي ومصراتة بعد 5 سنوات من التوقف

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أن رحلات وجهتها «بنغازي – مصراتة – بنغازي» ستبدأ في العمل من جديد الثلاثاء المقبل، في التاسع من الشهر الجاري وذلك بعد نحو 5 سنوات على توقفها.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها: “تعلن الخطوط الجوية الأفريقية، بأن رحلات وجهتها | بنغازي – مصراته – بنغازي | ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم الموافق 09/03/2021 ؛ فعلى السادة الراغبين في السفر زيارة مكاتب مبيعات الشركة، أو أقرب وكيل معتمد”.

وكان مطار مصراتة الدولي، قد أعلن مطلع فبراير الماضي، استئناف رحلاته الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد خمس سنوات من التوقف.

وتوقفت الرحلات بين المدينتين عقب حرب فجر ليبيا والتي انتهت بسيطرة عدد من المليشيات الإرهابية المسلحة على طرابلس ومصراتة وعدد من مدن غرب البلاد.

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الخطوط الجوية الأفريقية الرحلات الجوية بنغازي مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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