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الفيتوري: الغرياني الدموي أشد خطرًا من باقي الزعماء السياسيين ويسخر الدين لخدمة أردوغان

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد الخبير السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن الشعب الليبي ليس بطبعه التطرف ولا التشظي، وبالتالي فإن الخطاب الديني الوسطي هو المطلوب في هذه المرحلة الحساسة.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين أوضح أن المفتي المعزول الصادق الغرياني مقيم في تركيا، ويصدر فتاوى الدم التي تحث على الحرب ضد كل من يخالفه الرأي.

ووصف الفيتوري الصادق الغرياني بـ”الدموي بامتياز”، إذ إنه يملك كتائب مليشياوية مسؤولة عن تنفيذ تعليماته، وبالتالي هو أشد خطرًا من باقي الزعماء السياسيين، لأنه يسخر الدين لخدمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحًا أن الشعب الليبي لا توجد مشكلة فيما بينه، بينما المشكلة الحقيقية بين الليبيين والمليشيات والاحتلال التركي.

الفيتوري أشار إلى أن النسيج الاجتماعي الليبي ما يزال متماسكًا رغم المحاولات العديدة لتفكيكه من قبل المستفيدين من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • المفتي المعزول مقيم ومعه اسرته واولاده منعمون مترفون في عاصمة الارهاب والعاهرات اسطنبول …لايحس بما يحس به الشعب من فقر ومرض وجوع وتردي خدمات ونقص سيولة ودواء وبنزين وخبز وغاز ووووو…هو عايش مرفه ويقبض شهريا الاف الدولارات وابنائه يدرسون علي حسابنا في مانشيستر ببريطانيا ويقبضون منحة من رزق الليبيين بالجنيه الاسترليني ونحن نمصوا في الليم كما يقول المثل الليبي…لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…حسبنا الله في الصادق الغرياني ومن والاه…حسبنا الله فيه والذي أهدر دماء الليبيين وتسبب في قتلهم بعضهم ل بعض….حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي فتاويه الدموية اللعينة التي تخدم سيده القردوغان عميل امريكا واسرائيل …كل ما يأمله الشرفاء ان نراك مطرودا من تركيا ذليلا مهزوما يارب العالمين…وذلك جزاءا وفاقا لما أقترفته في حقنا ايها المجرم العميل………..

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  • هذا الحيت الغديد باع دينه بدنيا غيره فخالف آوامر الرحمن لارضاءا لسيده اردوغان وهو احد الأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا

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