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رئيس المجلس الرئاسي الجديد يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير البريطاني لدى ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 طرابلس 2 مارس 2021 (وال) ـ تلقى السيد رئيس المجلس الرئاسي الجديد   “محمد المنفي”  اليوم الثلاثاء إتصالا هاتفيا من السفير البريطاني لدى ليبيا السيد “نيكولاس هوبتون”. 

هذا و قدم السفير البريطاني لدى ليبيا،  تهنئة للسيد رئيس المجلس؛ لإستلامه رئاسة المجلس الرئاسي.

كما أن الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، في عديد من الملفات المهمة؛ من أجل تطوير التنسيق والتواصل بين البلدين.

هذا وأكد السفير البريطاني، على دعم مخرجات حوار جينيف، وإن المملكة المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي المنتخب والحكومة؛ من أجل الوصول للاستحقاقات القادمة.(وال ـ طرابلس) ف م

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • بريطانيا العظمي وتاريخها الاسود في دعم حركة الخوان المفلسين بجميع انواع الدعم والمساندة …حذاري من الانجليز اصحاب السياسة المعروفة :(( فرق تسود))…أصحاب وعد بلفور المشؤم….هذه الدولة التي لاتريد خيرا للعرب منذ الازل….تدعم سرا حركات الارهاب ومنها حركة الخوان المفلسين وفي العلن تعلن انها ضد هذه الحركات ولكن الواقع غير ذلك….القاعدة الرئيسية للخوان في بريطانيا والمقر الرئيسي في مدينة مانشيستر حيث يحظي بالدعم الكامل ماديا ومعنويا ولوجستيا ودبلوماسيا….عليه يجب الحذر من بريطانيا وسياستها ونفاقها …

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