رئيس المجلس الرئاسي الجديد يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير البريطاني لدى ليبيا

طرابلس 2 مارس 2021 (وال) ـ تلقى السيد رئيس المجلس الرئاسي الجديد “محمد المنفي” اليوم الثلاثاء إتصالا هاتفيا من السفير البريطاني لدى ليبيا السيد “نيكولاس هوبتون”.

هذا و قدم السفير البريطاني لدى ليبيا، تهنئة للسيد رئيس المجلس؛ لإستلامه رئاسة المجلس الرئاسي.

كما أن الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، في عديد من الملفات المهمة؛ من أجل تطوير التنسيق والتواصل بين البلدين.

هذا وأكد السفير البريطاني، على دعم مخرجات حوار جينيف، وإن المملكة المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل على جميع الأصعدة للمجلس الرئاسي المنتخب والحكومة؛ من أجل الوصول للاستحقاقات القادمة.(وال ـ طرابلس) ف م

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