«الأميل»: نجهز مطار القرضابية لاستقبال النواب في سرت

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة كورونا في سرت محمد الأميل، أن “اللجنة المكلفة من البرلمان تواصل عملها لتذليل الصعاب لعقد جلسة للنواب في المدينة من حيث الإقامة والخدمات اللوجستية”.

وأضاف «الأميل» في تصريحات صحفية، أن “التجهيزات تسير بوتيرة عالية لتنظيف مطار القرضابية وتأهيله لاستقبال النواب ومن يرافقهم في الموعد المحدد”.

وتابع؛ أن “الجلسات ستعقد في القاعة الرئيسية بمجمع واغادوغو، والإقامة في فندق المهاري بسرت واستراحات جامعة سرت”، مردفًا أن “اللجنة العسكرية تتولى ترتيب الوضع الأمني بالتعاون مع وزارة الداخلية”.

وأوضح أن “التنسيق مع الإعلاميين يتم مع الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ورئيس اللجنة الإعلامية ببلدية سرت محمد الأميل”.