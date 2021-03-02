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الترهوني: إدراك باشاغا غيابه عن حسابات السلطة التنفيذية الجديدة دفعه لاختلاق رواية الاغتيال

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق المحلل العسكري والسياسي الليبي محمد الترهوني على حادثة ما قيل أنها محاولة اغتيال لوزرير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا، معتبرًا ما حدث زوبعة الهدف منها إعادة تسويق باشاآغا.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين قال إن باشاآغا يحاول زعزعة الأمن، والتأكيد أنه الوحيد القادر على حلها؛ للتواجد في السلطة التنفيذية الجديدة المنتخبة وبقائه وزيرًا في الحكومة المقبلة.

وأضاف: “هذه المحاولة لن تكون الأخيرة وستكون هناك عمليات أخرى من باشاآغا”، متوقعًا أن يقوم بزج قوة داخل العاصمة طرابلس لفرض أمرًا واقعًا جديدًا ينحرف بالمسار السياسي إن لم يضمن مكانًا به.

الترهوني أشار إلى أن إدراك باشاآغا لغيابه عن حسابات السلطة التنفيذية الجديدة دفعه لاختلاق رواية الاغتيال من أجل إعادة طرح اسمه على الطاولة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لقد كذبوا روايته البسطاء من القراء عاد وأكد القضاء علي انه كذاب أشر لا يوجد نيه لمن مات في الحادث بمحاوله أغتيال المعتوه فلو المعاتيه يغتالون لكان انقرضوا من المشهد ولكنك لا زلت تراهم يجوبون الشوارع مهمشون فالقادم من الازمان ستري هذا الدعي يحصل ما صنعت يداه الارهابيه في حق الامه الليبيه

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