بلدية طبرق تحتضن الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة

طبرق 2 مارس 2021 (وال) ـ عقد صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق، الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة، التي تم تشكيلها في المدينة.

وحضر الاجتماع، رئيس الغرفة اللواء “ناجي بوعولوية” وعميد بلدية طبرق السيد “فرج بوخاطبية” ومدير الأمن العميد “خالد البسطة” ، إلى جانب العديد من الجهات الأمنية.

وأفاد ـ تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية ـ أن هذا الاجتماع جاء لوضع خطة أمنية داخل المدينة لتنظيم الشارع والحفاظ علي الأمن،

ونوقش ـ خلال هذا الاجتماع ـ العديد من الملفات ومن أهمها ملف الهجرة الذي كان منتشر في الفترة الماضية.

وأشار” المصدر” إلى أن هذا الاجتماع، يعد الأول بعد أن أصدر عميد بلدية طبرق قرارا بتشكيل الغرفة الأمنية المشتركة المسمى تحت رقم(6) في سنة 2021.( وال ـ طبرق) م ن

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