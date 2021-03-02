النائبة «صباح الحاج»: جلسة سرت ستعقد في موعدها

أكدت النائبة عن دائرة ترهونة، صباح جمعة الحاج، نائب مقرر مجلس النواب، أن جلسة البرلمان، ستعقد في موعدها الاثنين المقبل بمدينة سرت، وفقا لما أعلن سابقا.

وقالت الحاج، في تصريحات صحفية: “إنه من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة، حيث إن البرلمان لم يتسلم أسماء المرشحين حتى الآن”.

وأضافت “هناك مقترحا لم يتم تقديمه لرئاسة المجلس من عدد من النواب يطالبون بتأجيل الجلسة إلى حين الإطلاع على تقرير الأمم المتحدة بشأن المزاعم حول تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى”.

واقترح 25 نائبًا وأمس الاثنين، على رئاسة مجلس النواب مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن مزاعم عن تلقي رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر.