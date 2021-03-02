العباني: نصاب جلسة مجلس النواب لن يكتمل ما لم يُرضِ الدبيبة النواب الطامعين

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب محمد العباني أن يكتمل نصاب جلسة مجلس النواب ما لم يُرضِ الدبيبة النواب الطامعين الكُثر، فمنهم من يريد منصب لذاته؛ بالرغم من أن المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2014م لا تجيز له ذلك.

العباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن من هؤلاء النواب من يريد المنصب لأخيه أو أحد أفراد أسرته أو أحد أصهاره، ومنهم من يريد منصبًا لدائرته الانتخابية أو منطقته الجغرافية.

وأضاف: “أضف إلى ذلك أن ملتقى الحوار مبني على المحاصصة، إضافة إلى ذلك مزاعم بشأن الرشاوى، والذي سيفصل فيها تقرير لجنة الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، الذي سيُنشر يوم الإثنين بعد القادم الموافق أي 2021/03/15.

كما تابع: “وأنا شخصيا سأكون حاضرًا، وأوصي زملائي بالحضور، والتريث في مناقشة طلب حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بمنحها الثقة البرلمانية إلى ما بعد صدور تقرير لجنة الخبراء حول مزاعم الرشى”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية