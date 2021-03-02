تحضيرات رسمية لتشغيل الرحلات بين ليبيا ومالطا

شهد مقر مصلحة المطارات، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عُقد بحضور مدير عام مطار معيتيقة الدولي، ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات، ومدير مكتب التعاون، ومدير مكتب الأمن والسلامة بمطار معيتيقة، وعضو عن مصلحة الطيران المدني ورؤساء الأقسام المعنية بالمصلحة والمطار.

وناقش المجتمعون التجهيزات والترتيبات الضرورية المتعلقة بزيارة وفد الطيران المدني المالطي، والذى ينوي القيام بزيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي يوم السبت الموافق 2021/03/06.

وتهدف الزيارة إلى إجراء عملية التدقيق على مرافق المطار ومطابقته للإجراءات والمواصفات الموصى بها في عمليات التشغيل.

يأتي ذلك في إطار جهود إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين ليبيا وجمهورية مالطا.

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