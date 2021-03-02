أمن طرابلس يطلق منظومة خاصة بالمخالفات المرورية

أنهى مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس تجهيز منظومة خاصة بالمخالفات المرورية للقضاء على تراكم وثائق السيارات المخالفة منذ سنوات والتي حررت خلال فترة حظر التجول السنة الماضية.

وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية علىالفيسبوك، إن هذه المنظومة استُحدثت بعد تكدس المخالفات وعدم متابعة أصحابها لها، مشيرة الى أن هذه المنظومة ستساعد على تقليل الارباك الذي قد يقع فيه المواطن.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين ممن لديهم مخالفات إلى التوجه لمكتب شؤون المرور للمراجعة على مستنداتهم عبر هذه المنظومة.