«خارجية الوفاق»: الموافقة على هبوط طائرة الخطوط الليبية في مطار القاهرة

قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي إن السلطات المصرية وافقت على هبوط طائرة شركة الخطوط الليبية في مطار القاهرة الدولي.

وتابع: «نأمل أن تكون هذه الرحلة دافعا لاتخاذ مصر إجراءات دائمة لفتح المجال الجوي أمام الشركات الليبية، وعودة الملاحة مع مطار القاهرة مباشرة؛ حتى يتسنى لنا رفع المعاناة عن المواطنين»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن اتخاذ مصر هذا القرار «سيكون له الأثر الإيجابي في العلاقة بين البلدين»، مكملا: «وتأمل وزارة الخارجية إصداره في أقرب وقت»

كما أعرب عن رغبة وزارة الخارجية في استمرار «التعاون البناء والإيجابي» مع مصر من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل إلى طبيعتها، وأن يكون الدور المصري إيجابيا في دعم الاستقرار والحل السياسي في ليبيا.

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