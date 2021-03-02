ليبيا الان

ألمانيا تُؤكّد لـ”المنفي” دعمها الكامل لمُخرجات حوار جنيف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، في طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي؛ فقد بحث المجتمعون، خلال اللقاء، التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وأكد “المنفي” ونائباه، أهمية دور ألمانيا في حلّ الأزمة الليبية، فيما أعرب السفير عن دعم بلاده الكامل لمُخرجات حوار جينيف، والتي وُلدت من رحم مباحثات مؤتمر برلين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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