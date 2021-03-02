“باشاغا” يُعلن القبض على مشتبه به بقضية “قتل مهاجرين في مزده”

كشف وزير الداخلية بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا عن ‏تمكّن مديرية أمن غريان من القبض على المشتبه به الرئيس، في واقعة قتل عدد من المهاجرين في مدينة مزده.

وأكد “باشاغا” أنهم يتابعون القضية ‏منذ مايو الماضي، ومستجدات ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، مشيرًا إلى أن رجال الأمن أثبتوا أن الجرائم لن تُسجّل ضد مجهول وأننا نُواجه تجّار البشر والمهربين وعصابات الجريمة المنظمة، بكل قوةٍ وحزمٍ.

‏وتقدّم الوزير لعائلات الضحايا بالتعازي والمواساة، شاكرًا كل الحقوقيين والمنظمات المحلية والدولية؛ على متابعتها لهذا الملف، مُؤكدًا أن المُتهم سيُحال للنيابة العامة.

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