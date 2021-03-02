ضبط لص الشاليه في قاريونس

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص سرق مبلغا ماليا يقدر بنحو 40 ألف دينار في قاريونس.

وحسب الصفحة الرسمية للمديرية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن تفاصيل القضية بدأت ببلاغ تلقاه مركز شرطة قاريونس في 25 فبراير الماضي، حين حضر للمركز المواطن ح.ف.العمامي وأبلغ عن سرقة المبلغ من داخل الشاليه الخاص به بأحد المصائف الواقعة ضمن إختصاص المركز.

وجرى إعداد كمين وضبط المشتبه به من قبل أعضاء تحريات المركز، وبالإستدلال معه إعترف أنه قام بسرقة مبلغ 40 ألف دينار من الشاليه المذكور ووجد بحوزته مبلغ 32 ألف دينار متبقي من المبلغ المسروق .



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