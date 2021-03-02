حازم الحاسي: الفن رسالة مودة وسلام تبعدنا عن الواقع الأليم

أكد الفنان الليبي حازم الحاسي أن رسالة الفن نبيلة سامية معتبرا أنها شيء من عالم السلام والموده والمحبه، مبينا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن الفن هو المتنفس الذي يمكن من خلاله الابتعاد عن الواقع الأليم فهو أشبه بسفينة متجهة لشاطئ الزهور.

إلى نص الحوار:

هل يمكن أن تحدثنا عن نشأتك خاصة وأن والدك وشقيقك فنانين أيضا؟

أسمي الحقيقي (حازم حسين عبدالله علي ) واشتهرت بـ( حازم الحاسي) وهو أسم القبيلة التي أنتمي إليها وقد ولدت عام 1992 وأنا من سكان مدينة سوسه الليبيه السياحيه التي تقع في ظواحي مدينة البيضاء ومدينة شحات شرقآ وأنا إبن عائله فنيه فوالدي الفنان الشعبي الليبي الشهير بحسين سوسه انتماء لمدينته سوسه وعندما كنت صغير كنت مؤذن في المسجد كما كان المعلمين في المدرسة يطلبون مني تجويد القرآن الكريم

كيف اكتشفت موهبتك؟

البدايه كانت بالغناء في البيت وأنا صغير بحكم أنني كنت دائما أردد الغناء مع الوالد في بروفاته الفنيه وأيضا كنت أغني مع الاصدقاء والأقارب وفي النشاط المدرسي وكانو يشجعونني ويقولون إن صوتي جميل وإنني مشوع فنان

حدثنا عن بداياتك الفنيه؟

بدأت سنة 2013 على التدريب والمثابرة ولم يكن أحد يعرفني في ذلك الوقت وقد تعلمت العزف في مدة لا تتجاوز العامين حيث أصبحت أعزف لفنانين كبار في ليبيا وبعدها اتجهت للغناء وأطلقت أول ألبوم سنة 2018 وأول أغنية كانت ياضيق العلم التى كتبها ولحنها شقيقي الأكبر حسام الحاسي حيث أنها فازت بأجمل اغنية سنة 2018 والتى رددها فنانين كبار وصغار على الصعيد العربي في ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب والسعوديه ثم أطلقت ألبومي الثاني بعنوان حبيبي هجر سنة 2020 الذي حقق نجاح وفي سنة 2021 أطلقت أغنية واعر يافراق من كلماتي والحاني وقد حققت نجاحا كبيرا وعموما فأنا أجيد الغناء والعزف والشعر والتلحين حيث كتبت ولحنت عدة أعمال لاقت نجاح كبير مثل اغنية ميت مادفنوني واغنية ارحم بيك واغنية اول مرة اتصير واغنية واعر يافراق واغنية الله غالب ياقلبي الطيب ولحنت اغنية راح الاول راح الثاني ولحنت اغنية هذا حال اقليبي واغنية ليش اتخطم من شارعنا وقد تعرضت للكثير من الهجوم بعد ظهوره المفاجئ في الساحه الفنيه والانتشار الكبير الذي حققته سواء في ليبيا أوخارجها.

هل ترى أن الغناء يجب أن يعبر عن مشكلات المجتمع ؟

الغناء والفن هو رساله هو سلام هو شيء من عالم السلام والموده والمحبه، الغناء يعني الحب يعني التسامح يعني الغرام يعني العتاب، الغناء يعني كل شيء جميل ولا يعرف للشر طريق لذلك أعتقد أننا أصبحنا اليوم وأصبح مجتمعنا أكثر قدرة على توصيل رسالته والتعبير عن حالته بوضع أغنيه يعبر فيها عن ما يريد خاصة بعد ظهور مواقع التواصل.

هل تفضل الابتعاد بالفن عن هموم الواقع والذهاب إلى الرومانسيه؟

نعم الفن هو عالم خاص هو الإحساس، الفن يعني السلام يعني جمال الحياة، الفن سفينة متجهة إلى شط الزهور الفن يعني الغياب عن الواقع الأليم لذلك فإنني أشعر بالأسف على من لم يتذوق الفن.

حدثنا عن أعمالك القادمه ؟

سوف أطلق البومي الثالث والجديد بعنوان الدنيا وهناك الكثير من المفاجأت وتغيير كبير ونقلة جديده لي.

ما اقرب أعمالك الفنيه إلى قلبك ولماذا؟

اقرب أعمالي الفنيه إلى قلبي هي اغنية ياضيق العلم لأنها كانت نقلة كبيره في مسيرتي الفنيه من الصفر إلى الدرجه الاولى والعالم أصبح يعرف من هو حازم الحاسي بعد هذه الاغنيه

كيف تأثر الفن بالأوضاع السائدة في ليبيا سواء في اختيار الاغاني أو إنتاجها أو متابعتها ؟

الفن في ليبيا تأثر بشكل كبير وتضرر بسبب أوضاع البلاد فلا توجد مراقبة للأعمال الفنيه ولا توجد نقابة فنانين كما لا يوجد منتجين ولا يوجد إعلام خاص لمجال الفن والفنانين وبصفه عامه يمكن القول إن الفن الليبي مظلوم رغم أنه فن جميل ولكن لم يأخذ حقه في الإعلام وفي الساحه الفنيه يوجد لدينا مواهب وفنانين مميزون ولكن قلة الإمكانيات وقلة الدعم هي من تطفئ لمعان نجومهم

كيف تنظر لواقع الحركه الفنيه في ليبيا ؟

يوجد لدينا فن وإبداع وابتكار ولكن للاسف لدينا غياب إعلامي فني كبير جدا لذلك لا تصل رسالة أغلب فناني ليبيا إلى العالم العربي والأجنبي لغياب الإعلام والدعم وغياب المسؤولين عن النقابه الفنيه وهذا هو سبب فشل ظهور مواهب ومبدعين ومبتكرين وفنانين ليبيين إلى العالم الخارجي

كيف تأثر الجيل الصاعد بالاجيال السابقه؟

بالتأكيد تأثر الجيل الصاعد بالأجيال السابقه بأعتبارهم مدرسه لهم حيث أن الأجيال الصاعدة فتحت عينيها على هذه الأجيال المبدعه والتي قدمت الكثير والكثير من إبداعات وابتكارات خالده إلى يومنا هذا فتأثرنا بهم كما أن هناك فنانين وأجيال صاعده لازالت تقلدهم وذهبت على نفس النهج الخاص بهم فالاجيال السابقه نجوم كبار وكلآ منهم ترك بصمته في سماء الفن الليبي وسيبقى نجمهم لامع براق خالد.

ما أبرز التحديات التى تواجه الفنانين في ليبيا ؟

التحدي الحقيقي هو أن يكونوا فنانين بمعنى الكلمه ويقدموا الفن بأجمل صوره وأن يبتعدوا عن الفن الهابط والكلام الذي بلا معنى والذي نسمعه اليوم في حياتنا اليومية وفي الشارع لذلك على الفنانين أن يكونوا بحجم الرساله وأن يحترموها ويجتهدوا في تقديم الأفضل وأن يتعلموا من الفنانين والأجيال السابقه وأن يكونو قدوه لغيرهم وأن يتحملوا المصاعب التي تواجهم واجتياز المحن والتضحيه من أجل ظهور أسمائهم أجمل صوره في الساحه الفنيه الليبيه والعربيه