المبروك: أزمة الرواتب قد تستمر في حالة عدم اعتماد الموازنة العامة 2021

ليبيا – قال المحلل المالي عز الدين محمد المبروك أن أزمة الرواتب قد تستمر في حالة عدم اعتماد الموازنة العامة 2021، ورفض مصرف ليبيا المركزي سلفة مالية لغرض تغطية الإنفاق لشهرين.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن أزمة الرواتب قد تستمر في ظل رفض المركزي سلفة مالية لغرض تغطية الإنفاق لشهرين؛ لأن قانون المالية لا يسمح بذلك، ما ينعكس سلبًا على 25% من سكان ليبيا، ولا سيما أصحاب الدخول المتدنية، مثل المتقاعدين وأصحاب الإعانات الاجتماعية من قبل صندوق التضامن الاجتماعي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية