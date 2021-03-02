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المبروك: أزمة الرواتب قد تستمر في حالة عدم اعتماد الموازنة العامة 2021

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل المالي عز الدين محمد المبروك أن أزمة الرواتب قد تستمر في حالة عدم اعتماد الموازنة العامة 2021، ورفض مصرف ليبيا المركزي سلفة مالية لغرض تغطية الإنفاق لشهرين.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن أزمة الرواتب قد تستمر في ظل رفض المركزي سلفة مالية لغرض تغطية الإنفاق لشهرين؛ لأن قانون المالية لا يسمح بذلك، ما ينعكس سلبًا على 25% من سكان ليبيا، ولا سيما أصحاب الدخول المتدنية، مثل المتقاعدين وأصحاب الإعانات الاجتماعية من قبل صندوق التضامن الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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